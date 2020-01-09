Бинариум — крупнейший брокер бинарных опционов, который начал свою деятельность в 2012 году и проявил свой авторитет среди трейдеров. Отличительной особенностью является то, что этот брокер ориентирован на трейдеров из России и стран СНГ. И в отличии от своих иностранных конкурентов точно знает, что важно и необходимо для русскоязычных брокеров. Для брокера важно не только проведение сделок для клиентов, но и их обучение, поэтому на базе торговой площадке создан специальный блок, благодаря которому трейдеры могут углубить свои познания о рынке бинарных опционов и проводить как можно больше прибыльных сделок.

Регулярно проводятся работы и обновления на торговой платформе, идет постоянное внедрение финансовых инструментов. Для новых и постоянных клиентов без исключения проводятся акции. Это привлекает и вызывает доверие к платформе, Бинариум уделяет большое внимание к каждому трейдеру. С момента основания брокер занимает топовые места в рейтингах компаний, которые занимаются данными услугами.

Торговая платформа предоставляет максимальные виды услуг и помощи своим трейдерам. Тем самым дает возможность трейдерам расширить свои знания в торговле бинарными опционами.

Примеры услуг:

Преимущества и плюсы Бинариум

Брокер Бинариум является флагманом российского рынка, именно поэтому в его работе можно выделить большое количество плюсов и преимуществ. Для трейдеров очень важна надежность работы торговой платформы и сохранность собственных средств. Трейдеры могут быть уверены в том, что эти два важнейших пункта точно будут соблюдены. Итак, давайте рассмотрим основные достоинства брокера:

Низкая ставка минимального депозита. Для того, чтобы начать торговлю бинарными опционами, от вас не потребуется колоссальных вложений, ведь минимальная сумма для вхождения на рынок с платформы брокера Бинариум составляет всего 600 рублей или 10 долларов.

Безопасность платежей. Сайт защищен безопасным соединением, а это значит, что проведение всех платежей будет абсолютно безопасным для вас. Вы можете пополнять свой торговый депозит абсолютно любым удобным и знакомым для вас способом:

Webmoney; банковские карты VISA/MC/МИР; Qiwi Wallet; Yandex-Money;

И множеством других видов платежных систем.

Система бонусов. Брокер Binarium предлагает различные бонусы на первый депозит, в зависимости от введенной суммы. Нет абсолютно никаких ограничений на вывод прибыли.

Бонус до 100% на первый депозит;

Профессиональная служба поддержки. Высококвалифицированные специалисты службы поддержки клиентов ответят на все интересующие вас вопросы и помогут в решении проблемных ситуаций, как в процессе регистрации, так и в процессе торговли и вывода средств из системы

Торговая платформа понятна даже начинающему трейдеру, она ориентирована на рынок России и стран СНГ. Поэтому осуществление сделок здесь будет для вас понятным. Поэтому, работая с торговой платформой Бинариум, вы будете наслаждаться процессом торговли и улучшать свое финансовое благополучие

Разнообразие валют. Вы можете пополнять свой торговый счет в различной валюте — рублях, долларах или евро.

Возможности Бинариум

Услуга «Демо-счет» дает возможность начинающему трейдеру ознакомиться с торговой платформой. Получить первый опыт в торговле бинарными опционами, не понеся финансовые потери. 60 000 рублей, сумма которую брокер дает на «Демо-счет».

Для упрощения работы с гаджетами можно установить мобильное приложение, что даст возможность производить сделки в любом удобном месте.

Лицензии Бинариум

Одним из важных моментов, на который нужно обратить внимание — это то, что у брокера есть лицензия ЦРОФР номер RU 0395 AA Vv0087. Это говорит о надежности брокера и о том, что ваши деньги находятся в полной сохранности. Брокеры, регулируемые государством, обязаны держать средства клиентов на отдельном счете в европейском банке.

Брокер не имеет права использовать ваши деньги в интересах компании. И если он объявит себя банкротом, то вы беспрепятственно сможете вывести из системы свой депозит и все, что вы заработали в процессе торговли.

Активы Бинариум

Благодаря широкому выбору активов, каждый трейдер сможет найти актив, подходящий именно под его стратегию торговли. Брокер постоянно пополняет список, и вы сами можете выбирать как среди классических, так и среди менее распространенных активов для торговли. Необходимо учитывать волатильность и возможность сбора оперативной и качественной информации по тому или иному активу. Иначе вы рискуете потерять деньги просто потому, что не будете знать, как реагировать на то или иное изменение цены базового актива. Среди активов торговой платформы представлены:

акции известных компаний

мировые индексы

товары сырьевого рынка

Виды опционов

Следующим важным шагом, является выбор вида опционов. Давайте подробнее рассмотрим, какие виды опционов предоставляет торговая площадка брокера:

Опцион Выше / Ниже. Классический вид опциона, в котором вам необходимо спрогнозировать направление движения цены на актив в определенный момент времени. Для того, чтобы торговать данным видом опционов. Вам нужно выбрать базовый актив, срок опциона и направление изменения его цены в определенный момент времени относительного настоящего значения. Если ваш прогноз окажется верным, вы получаете до 85% от сделанной инвестиции, если же вы ошиблись, то деньги переходят к брокеру. Это самый популярный вид опционов, которым торгуют как новички, так и профессиональные трейдеры.

Опцион 60 секунд. Еще один распространенный вид бинарных опционов. Здесь абсолютно те же условия заключения сделки, за исключением срока исполнения опциона — он не должен превышать одной минуты. Вам не нужно долго ждать результатов прогноза, вы можете получить свои деньги на правильный прогноз уже через 1 минуту. Данный вид опциона очень привлекает новичков, потому что порой они просто хотят проверить, как работает рынок и торговая платформа, не затрачивая много времени на ожидание результатов торговли.

Опцион Конструктор. Данный инструмент позволяет вам максимально снизить риски при торговле бинарными опционами. Этот вид опциона подойдет для трейдеров, которые пытаются сократить риск.

Также брокер предлагает функции платформы, позволяющие увеличить сумму инвестиции в процессе торговли. Либо продлить срок действия опциона уже после совершения сделки. Как вы видите, условия брокера достаточно гибкие, а предлагаемый набор опционов рассчитан как на новичков, так и профессиональных трейдеров.

Виды счетов Бинариум

Брокер предлагает своим клиентам несколько счетов на выбор, в зависимости от суммы внесенного вами депозита. Разумеется, условия торговли и преимущества использования платформы отличаются. Внимательно ознакомьтесь с вариантами счетов и выберите тот, что подходит именно вам!

Минимальный депозит и минимальная ставка Бинариум

Минимальный депозит брокера составляет всего 600 рублей или 10 долларов США. А минимальная ставка — всего 1 доллар. В зависимости от вашей стратегии управления капиталом, вы можете инвестировать в одну сделку различные суммы. А такой минимум будет приемлем для всех трейдеров. Поэтому мы советуем вам начинать с минимальных ставок, постепенно увеличивая их. Ведь набравшись опыта, вы будете только улучшать качество своих прогнозов. Именно тогда можно будет задуматься о повышении инвестиции на один опцион.

Обучение и аналитика

Брокер заинтересован в постоянном обучении и повышении профессиональных качеств трейдеров. Поэтому на сайте вы сможете найти целый блок, посвященный данному вопросу. В компании работают не только специалисты, следящие за работой торговой системы, а также опытные брокеры, которые поделятся своими торговыми секретами и опытом.

Еще одним интересным моментом в процессе обучения являются вебинары, постоянно проходящие на платформе. Опытные специалисты делятся своими знаниями с новичками.

Также не забудьте просмотреть огромный блок аналитической информации, которая обязательно поможет вам принять верные решения в процессе торговли. Именно здесь вы сможете скорректировать собственную стратегию и понять работу тех или иных инструментов торговли бинарными опционами.

Брокер, отвечающий за высокие стандарты и дорожащий своей репутацией которым является платформа Бинариум, заслуживает статус надежной и ответственной компании. Что принято у ведущих брокеров во всем мире. Торговая платформа на постоянной основе уделяет внимание на проведение анализов среди трейдеров состоящих в мировом сообществе. Одно из основных правил, повышенное внимание к обращениям личных трейдеров. Таким образом, брокер проявил себя как один из продвинутых и влиятельных партнеров для работы как с начинающими работать в сфере торгов на опционах, так и с профи.

Сведения о платформе

Компания: Год создания: 2010 Официальный сайт Бинариум: https://binarium.com Торговая платформа: Терминал собственной разработки Виды опционов: Классические опционы, долгосрочные, краткосрочные Время работы службы поддержки: 24/7 Доходность: До 90% Активы: Полный спектр доступный к торгам Валюта счета: Рубль, Евро, Доллар Демо-счет: 60 000 рублей

Минимальный депозит: 300 рублей, 5 долларов, 5 евро Минимальная сделка: 30 Рублей / 1 Доллар / 10 Евро Трейдинг: Возможность торговли 24/7 Способы ввода и вывода: Neteller, Яндекс. деньги и Fasapay,Visa, MasterCard,Epayments, Qiwi,WebMoney Вывод денежных средств: От одного до пяти дней. Языки платформы: Русский, Английский,Индонезийский, Турецкий,Португальский, Испанский Мобильное приложение: IOS, Android Торговые сигналы: Есть Аналитика: Есть Обучение и стратегии: Видео уроки, торговые сигналы, вебинары от Бинариум